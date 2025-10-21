EDUCAÇÃO

Unijorge abre inscrições para o Missão Enem com Cine Aulão

Em sua 8ª edição, o projeto terá revisão no cinema, simulado online, teste vocacional e série de conteúdos especiais

Carmen Vasconcelos

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 15:31

O programa traz uma programação completa, com o Cine Aulão, Simulado Enem, Teste Vocacional e webséries nas redes sociais com dicas de professores e estudantes. Crédito: Divulgação

A Unijorge deu início às inscrições para o Missão Enem 2025, projeto que reúne uma série de ações voltadas para apoiar os estudantes na preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Em sua 8ª edição, o programa traz uma programação completa, com o Cine Aulão, Simulado Enem, Teste Vocacional e webséries nas redes sociais com dicas de professores e estudantes.

Entre os destaques está o Cine Aulão, que acontece nos dias 8 e 15 de novembro, vésperas das provas do Enem, no Cinemark do Salvador Shopping, das 7h30 às 12h. Em um clima leve e descontraído, os participantes terão revisões dinâmicas sobre os temas mais cobrados no exame, além de orientações e estratégias para otimizar o tempo e o desempenho na prova.

O Cine Aulão é destinado a alunos do 3º ano de escolas públicas, particulares ou de cursinhos preparatórios. As aulas serão ministradas por professores experientes dos melhores cursinhos de Salvador, abrangendo as áreas de Linguagens, Ciências Humanas, Matemática e Ciências da Natureza. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo link: https://shre.ink/ow80. As vagas são limitadas.

Simulado e teste vocacional

A Unijorge oferece também ferramentas online e gratuitas para apoiar os jovens nessa jornada. Tem o Simulado Enem, onde os candidatos podem testar suas habilidades e se familiarizar com o formato da prova. Disponibiliza ainda o teste vocacional, que avalia aspectos pessoais, traços de personalidade e atributos técnicos que colaboram no direcionamento. As ferramentas estão disponíveis no site: https://transformauj.com.br/escolas/testes/.

Com essa combinação de experiências: revisão, prática e autoconhecimento, a Unijorge reforça seu compromisso em apoiar os jovens no caminho até o Enem e nas escolhas que moldarão o futuro acadêmico e profissional de cada um.