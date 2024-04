SAÚDE

USF da Polêmica tem capacidade para 650 atendimentos por dia

A entrega da unidade foi anunciada, no começo de abril, pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil) e pela vice-prefeita e secretária municipal de Saúde, Ana Paula Matos, durante a entrega de equipamentos embaixo dos elevados do BRT. Nesta segunda-feira, Bruno disse que outras duas unidades devem ser entregues ainda esse ano, para ampliar a cobertura de atendimento à saúde.

"Pelos dados do Ministério da Saúde, nós já passamos de 70% de cobertura, nem precisava fazer mais essa unidade aqui, mas como eu considero que a população tem uma quantidade maior do que a registrada, essa é a oitava unidade que inauguro no meu governo. Vamos entregar mais uma unidade na Liberdade e outra na Cidade Baixa. Com isso, durante o meu mandato, entregaremos 10 unidades, chegar à marca de 70% [com base no número anterior da população de Salvador]", disse.