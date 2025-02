RODOVIAS BAIANAS

Uso de radar em curvas acentuadas pode ser proibido na Bahia; entenda

Projeto de Lei (PL) está em tramitação na Alba

É o que dispõe um Projeto de Lei (PL./25663/2025) de autoria do deputado Antônio Henrique Júnior. O PL tramita na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) e foi encaminhado no último dia 13 para a Comissão de Constituição e Justiça.>

Em geral, a proposta pede a proibição da instalação e uso de radares de velocidade móveis em locais com obstrução de visibilidade nas vias do Estado da Bahia. >

A orientação é que os radares móveis e fixos devem ser instalados de maneira visível e estar acompanhados de sinalização clara, incluindo placas indicativas que informem previamente aos condutores o limite máximo de velocidade permitido na via e a existência de fiscalização eletrônica no local. A sinalização, assim, deve ser instalada a uma distância mínima de 500 metros do radar e estar em conformidade com as normas vigentes.>