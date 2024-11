SALVADOR

Passageiros vão poder opinar sobre rapidez, conforto e segurança nos ônibus

Os passageiros responderão a um questionário que avalia 16 fatores da qualidade do sistema

Perla Ribeiro

Publicado em 4 de novembro de 2024 às 10:40

null Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Os usuários do transporte público vão poder opinar sobre a qualidade do serviço ofertado em Salvador. É que, a partir dessa terça-feira (5), os passageiros vão responder a um questionário que avalia 16 fatores da qualidade do sistema, incluindo disponibilidade, rapidez, confiabilidade, conforto nos pontos de ônibus e dentro dos veículos, segurança pública e em acidentes, exposição a ruído e poluição, além de itens sobre atendimento, informações, formas de pagamento e custos.

A pesquisa QualiÔnibus será realizada pela Prefeitura de Salvador, através da Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob), em parceria com a Associação das Empresas de Transporte de Salvador (Integra) e o WRI Brasil. Ela será aplicada em diversas linhas de ônibus e do BRT Salvador durante os dias úteis entre as 5h30 e 19h30.

Para o secretário de Mobilidade, Fabrizzio Muller, a pesquisa oferece aos usuários a oportunidade de contribuir com sugestões de melhorias. “Essa vai ser uma importante oportunidade para que os usuários dos sistemas de transporte público do município possam avaliar a qualidade dos serviços e contribuir para a cidade”, ressaltou.