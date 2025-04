FÉ

Vaticano autoriza beatificação de baiana que pode se tornar santa; saiba quem é

Este é o primeiro passo para que Maria Milza seja considerada santa pela Igreja Católica

Maysa Polcri

Publicado em 17 de abril de 2025 às 08:50

Maria Milza viveu no interior baiano e faleceu em 1993 Crédito: Reprodução

O caminho para que a baiana Maria Milza dos Santos Fonseca seja considerada santa pela Igreja Católica começou a ser trilhado. O processo de beatificação foi autorizado pelo Dicastério para as Causas dos Santos, órgão responsável pela canonização. Agora, a agricultora, que viveu no interior da Bahia, é reconhecida com o título de Serva de Deus.>

A autorização foi concedida após solicitação formal apresentada por Dom Estevam dos Santos Silva Filho, bispo da Diocese de Ruy Barbosa (BA), à qual pertence o povoado de Alagoas, local onde Maria Milza viveu e exerceu seu apostolado. O processo é o mesmo pelo qual Santa Dulce foi submetida antes da canonização. >

A próxima etapa é a fase diocesana do processo, que consiste na coleta de testemunhos, documentos e provas sobre a vida, virtudes e fama de santidade da Serva de Deus. A instalação oficial do tribunal diocesano está marcada para o dia 15 de agosto de 2025, data que também celebra os 102 anos de nascimento de Maria Milza. A cerimônia ocorrerá no povoado de Alagoas.>

Maria Milza dos Santos Fonseca faleceu em 1993, deixando um legado de fé, caridade e serviço ao próximo, que continua inspirando fiéis e devotos em diversas regiões do Brasil. Sua trajetória de vida é marcada pelo cuidado com os pobres e doentes, pela intensa vida de oração e pela atuação missionária em sua comunidade.>

Reduto de santas

Maria Milza não é a única baiana que aguarda o processo que pode ser coroado com a beatificação. Em setembro do ano passado, três caixas com mais de 700 páginas de dossiê sobre a vida da baiana Madre Vitória foram enviadas à Santa Fé. Os documentos guardam as provas de que a religiosa ajudou quem mais precisava na Igreja do Convento do Desterro, em Salvador. >

A causa de beatificação de Madre Vitória foi aberta em 2019. Ao longo de cinco anos, uma equipe formada por cerca de 15 pessoas reuniu documentos que comprovam a vida de abdicação em nome da devoção religiosa.>