MADRE VITÓRIA

Vaticano receberá mais de 700 páginas sobre religiosa que pode ser a nova santa baiana

Sessão que encerra fase inicial do processo de beatificação foi realizada em Salvador, nesta quarta-feira (25)

Maysa Polcri

Publicado em 25 de setembro de 2024 às 13:31

Documentos serão enviados ao Vaticano Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

No próximo dia 17 de outubro, uma quinta-feira, o frei Jociel Gomes terá um encontro marcado na Santa Sé, no Vaticano. Em suas mãos, estarão três caixas lacradas e envolvidas em laços vermelhos. Elas guardam mais de 700 páginas de provas sobre a vida de Madre Vitória, que poderá ser a próxima santa baiana. Na manhã desta quarta-feira (25), o Convento do Desterro, onde a religiosa viveu, recebeu a sessão solene que marca a finalização da primeira fase do processo.

Entre novembro de 2019 e setembro deste ano, com interrupções por conta da pandemia, um grupo de cerca de 15 pessoas reuniu materiais sobre a vida de Madre Vitória. A religiosa nasceu em Salvador, em 1661, e viveu no Convento do Desterro, em Nazaré, onde seu dom para vocação passou a ser conhecido. Os documentos que serão encaminhados ao Vaticano incluem registros históricos e relatos de graças alcançadas.

O dossiê deve comprovar que Madre Vitória dedicou sua vida à religião e à Igreja Católica. Se houver aprovação do Vaticano, o processo para que ela se torne santa será continuado. No caso de Santa Dulce, a canonização aconteceu 27 anos após a sua morte. “A Igreja é muito exigente quando se trata de reconhecer a santidade de alguém. Por isso, nesta fase, a Arquidiocese buscou conhecimento histórico e o testemunho da santidade que ela viveu”, explicou o cardeal Dom Sergio da Rocha, que presidiu a sessão.

Para que a nova santa baiana seja emplacada, é preciso que o Vaticano aprove o seguimento do processo que precisará incluir, ao menos, dois milagres comprovados. Não há prazo para que a Santa Sé responda o pedido da Arquidiocese de Salvador.

“Deveremos aguardar que o Vaticano permita a sequência com o processo de beatificação, em que será necessário a comprovação de um primeiro milagre. Quando ela for declarada bem-aventurada, teremos a etapa de canonização, em que será necessário mais um milagre”, completa.

Sessão solene marcou a finalização da fase arquidiocesana no processo Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Apesar de os documentos ainda não incluírem a defesa de um milagre específico, a equipe que reuniu o material já começou a receber relatos de baianos que tiveram milagres realizados por Madre Vitória. “Nós temos as provas documentais sobre tudo o que conseguimos sobre ela. Além da primeira biografia sobre ela escrita em 1720, por Dom Sebastião Monteiro da Vide, e relatos de devotos”, detalha o frei Jociel Gomes.

Pesquisa

Durante o processo de pesquisa, os membros da Comissão Histórica descobriram algumas curiosidades sobre a vida da religiosa. Entre elas, documentos em que o pai de Madre Vitória, o capitão Bartolomeu Nabo Correio, solicitava um espaço para que a baiana estudasse em Portugal. De início, Madre Vitória repudiava a ideia de se tornar freira, o que só mudou depois que ela teve experiências místicas.

“Nós encontramos um documento em que o pai dela solicitava um espaço, em Portugal, para que ele enviasse ela a irmã para estudarem em um convento. Esse movimento de fontes demanda tempo e pesquisas foram feitas no Arquivo Nacional da Torre do Tombo [em Lisboa]”, diz frei Jociel Gomes.

Apesar do desejo do pai, Madre Vitória permaneceu em Salvador até morrer, aos 54 anos, em 1715, no Convento de Santa Clara do Desterro. Os restos mortais da religiosa estão depositados acima de uma das portas que ligam o coro de baixo à nave na Igreja do convento.