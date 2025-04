SUSTO

Vazamento de gás em obra deixa moradores em pânico no Rio Vermelho

A obra realizada no local é para a construção da rede de esgoto de um prédio de luxo na região

Bruno Wendel

Publicado em 18 de abril de 2025 às 10:06

Vazamento de gás em obra deixa moradores em pânico no Rio Vermelho Crédito: Bruno Wendel/CORREIO

Um vazamento de gás durante uma obra deixou em pânico moradores do bairro do Rio Vermelho, na madrugada desta sexta-feira (18). O acidente aconteceu quando uma retroescavadeira atingiu a tubulação e o gás começou a vazar. "Sentimos o cheiro e ouvimos o barulho muito forte de gás escapando. A situação foi tão desesperadora que muita gente saiu de suas casas. Se passasse um maluco com um isqueiro, como de costume, seria uma tragédia catastrófica", conta o aposentado Antônio Barreto, 70, morador do bairro. >

O episódio aconteceu no trecho da Avenida Conselheiro Pedro Luís, entre a rua de acesso ao Largo da Mariquita e a Avenida Vasco da Gama, pouco depois da meia-noite. A obra realizada no local é para a construção da rede de esgoto de um prédio de luxo na Rua João Gomes, que liga o bairro à Avenida Caetano Moura, na Federação. >

"Essa obra começou há dois dias, sempre depois das 23h, interditando as duas vias. Ontem, perto horário do vazamento, havia o pessoal trabalhando. Depois do episódio, não estava mais ninguém e a gente preocupada por causa do cheiro forte", relata a enfermeira Saadia Rêgo. >

Os moradores não foram os únicos em pânico. "O pessoal que estava no 30 Segundos (bar) saiu todo mundo com medo", conta a enfermeira. A situação foi controlada logo depois. "O pessoal do Corpo de Bombeiros e a Bahiagás chegaram e contornaram a situação", detalha Rêgo. O local da obra foi tampado. >