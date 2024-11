FISCALIZAÇÃO

Veículos usados no transporte de urgência e emergência estão na mira da PRF

A intensificação na fiscalização foi motivada após a PRF flagrar diversas situações de perigo nas BRs

Perla Ribeiro

Publicado em 5 de novembro de 2024 às 12:49

Veículos usados no transporte de urgência e emergência estão na mira da PRF Crédito: Divulgação/PRF

Os veículos usados no transporte de urgência e emergência nas rodovias federais que cortam a Bahia estão no alvo da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O Grupo de Fiscalização de Trânsito da PRF intensificou a fiscalização nos veículos de urgência e emergência na última segunda-feira (4). A ação aconteceu na BR 324, em trecho de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

A intensificação na fiscalização foi motivada após a PRF flagrar diversas situações de perigo nas BRs, em veículos que atuam no transporte de pacientes. A PRF alerta que, embora tenham a missão de salvar vidas, dependendo do estado de conservação, do desrespeito à legislação e do ineficiente treinamento dos condutores, esses veículos podem se tornar um risco à segurança viária.

Durante as abordagens, os policiais flagraram inúmeras irregularidades relacionadas ao transporte de passageiros. Entre elas, falta de curso especializado do motorista, veículos com licenciamento atrasado, ausência de equipamentos obrigatórios ou equipamentos ineficientes, mau estado de conservação dos veículos, motorista inabilitado, entre outras infrações.

A fiscalização teve como objetivo também oferecer orientações detalhadas sobre a legislação de trânsito aplicada a esse tipo de transporte, abrangendo equipamentos obrigatórios, sistemas de iluminação, normas de circulação, condutas e requisitos dos condutores e veículos.

Essas ações também reforçam as atividades de policiamento e fiscalização nas rodovias federais, com foco na prevenção e redução dos sinistros de trânsito envolvendo veículos do tipo ambulância. A PRF explica que visa, assim, aumentar a segurança nas rodovias federais, garantindo que esses veículos desempenhem seu papel vital na preservação de vidas e na segurança viária.

Mais fiscalização no TFD

O Conselho Estadual de Saúde da Bahia (CES-BA) prometeu cobrar mais fiscalização dos órgãos responsáveis pelas melhoria das condições dos transportes que são prestados ao serviço de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) e ainda irá sugerir que haja a garantia do seguro de vida para as pessoas que precisam sair das suas cidades nesses transportes para realizar o tratamento de alguma doença.

De acordo com o presidente do CES-BA, Marcos Gêmeos, será cobrado uma apuração rigorosa para averiguar quais fatores estão levando a frequência de acidentes com Vans de TFD. “É preciso que os órgãos de controle estejam atentos à situação, o CES-BA acionou a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (AGERBA),o Ministério Público e a União dos Municípios da Bahia para haver uma fiscalização mais rigorosa sobre as condições desses meios de transporte com foco na garantia de vida das pessoas”.