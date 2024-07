SAÚDE

Veja as cidades baianas com mais casos de picada de escorpião

Mais de 10 mil casos foram registrados no estado este ano

Raquel Brito

Publicado em 17 de julho de 2024 às 06:00

Escorpião Crédito: Shutterstock

Do primeiro dia deste ano até esta segunda-feira (15), foram notificados 10.504 acidentes com escorpiões na Bahia, de acordo com dados da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab).

Das nove regiões de saúde da Bahia, municípios do centro-leste e do sudoeste lideram os casos de acidentes. As cidades que mais registraram casos nesse período foram Feira de Santana (316), Vitória da Conquista (301), Irecê (225), Jequié (202), Seabra (132), Poções (126), Santo Estevão (124), Euclides da Cunha (123), Barreiras (109), Jaguaquara (101), Macaúbas (90) e Camaçari (54).

Em todo o estado, 21 pessoas morreram após serem picadas por escorpiões neste período. De acordo com o diretor do Centro de Informação e Assistência Toxicológica da Bahia (CIATox-BA), Jucelino Nery, mesmo com o alto número de casos nos primeiros meses, a incidência de escorpionismo - os acidentes por escorpião - acontece mais no quarto trimestre do ano.

A maior frequência, segundo o especialista, está diretamente relacionada ao clima. Isso acontece porque, no calor, os escorpiões ficam mais ativos e passam a buscar mais alimentos. Quando chove muito, esses animais geralmente são desalojados e passam a buscar proteção.

“A soma dos dois fatores resulta no aumento de casos. Os acidentes são mais frequentes nos meses mais quentes e chuvosos, em geral, características mais marcantes a partir do mês de setembro, quando o número de casos começa a aumentar de forma mais significativa, ainda mantendo-se elevado no primeiro trimestre do ano seguinte, com redução importante no terceiro trimestre”, revela.