PARA SE DELICIAR

Veja cinco destinos na Bahia para comer chocolate

Dia do Chocolate é celebrado em 7 de julho, próximo domingo

Raquel Brito

Publicado em 4 de julho de 2024 às 05:30

Fazenda Vila Rosa, em Itacaré Crédito: Donaldson Gomes/CORREIO

Seja doce, amargo ou com especiarias, o chocolate é um dos doces mais queridos dos baianos. Não teria como ser de outro jeito: sempre no topo do ranking de produção cacaueira no Brasil, o estado abriga até uma Estrada do Chocolate, que é a primeira rota turística temática da Bahia. O roteiro contempla a chamada Costa do Cacau, formada por Ilhéus, Uruçuca, Itacaré e Canavieiras.

No início do ano, 16 barras de chocolate dessa região conquistaram medalhas de prata e bronze pela Academy of Chocolate de Londres, na Inglaterra. As marcas vitoriosas são algumas das que priorizam o ‘bean to bar’, ou seja, ‘do grão à barra’, que encurta e verticaliza a cadeia de produção. ,

Isso faz com que os fabricantes de chocolate possam controlar mais de perto a qualidade e o sabor de seus produtos, como explicou Ricardo Gomes, cacauicultor da Fazenda Camacan, em Itabuna, e gerente de Desenvolvimento Territorial do Instituto Arapyaú, em entrevista anterior ao CORREIO.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a estimativa de produção de cacau para este ano na Bahia é de 123 mil toneladas, o que significa um avanço de 2,7% em relação a 2023. Em todo o Brasil, o estado nordestino é o segundo maior produtor da fruta, atrás apenas do Pará.

No próximo domingo, dia 7 de julho, é celebrado o Dia do Chocolate. Para Marco Lessa, empreendedor e criador do Chocolat Festival, que diz ter chocolates nas veias e um cacau batendo no peito, comemorar com um autêntico chocolate baiano é a opção ideal.

“Será um dia mais gostoso e especial. O Dia do Chocolate merece chocolate de verdade, com sabor de cacau, de Mata Atlântica, de Jorge Amado, de saúde e de Bahia”, diz.

Confira cinco destinos para aproveitar o Dia do Chocolate em grande estilo:

Ilhéus

É impossível falar do chocolate autenticamente baiano sem falar da terra do cacau. Ilhéus chegou a ser a maior produtora da fruta em todo o mundo, até a vassoura-de-bruxa assolar a região. Mais de 30 anos depois, a produção se reinventou e a cidade ainda é conhecida pelos chocolates artesanais.

Quem passeia pelas redondezas pode aproveitar para mergulhar na história e no processo de produção do cacau e se deliciar com o chocolate na Fazenda Yrerê, localizada no Vale do Rio Cachoeira, entre Ilhéus e Itabuna. A fazenda produz há 12 anos e trabalha com sete linhas de chocolate, do ao leite ao 92%.

Uruçuca

Também no sul da Bahia, Uruçuca é berço da Fazenda Capela Velha, fábrica de chocolates e derivados que já virou atração turística por lá. Produtora de cacau desde o século XIX, o destino recebe passeios que permitem acessar da forma mais profunda possível o mundo do cacau e do chocolate pelo olhar de quem entende.

Itacaré

Em Itacaré, que também está na Estrada do Chocolate, a fazenda Vila Rosa também promove uma imersão no universo desse doce. A visita acompanha o processo de produção artesanal, desde a amêndoa de cacau até a barra de chocolate, com trilhas pela Mata Atlântica, pomares, jardins, piscinas naturais e visita ao antigo casarão, incluindo vários pontos de degustação. Há também um restaurante aberto ao público.

Salvador

A capital não fica para trás quando o assunto é chocolate. No coração da cidade, próximo ao Largo do Pelourinho, a Marrom Marfim tem bolos, tapioca recheada e muitas, muitas trufas. A dica está aí. Tem algo melhor que fechar uma tarde no Centro Histórico com um bom chocolate?

Chapada Diamantina

Com a chegada do inverno, nada melhor que um chocolate quente para dar aquela sensação de aconchego. A região da Chapada Diamantina, que se destaca na produção cacaueira e nas baixas temperaturas, é o lugar ideal para degustar um copo da bebida. Em Mucugê, o Adamas Chocolates é especialista, quer o produto esteja em barras - ao leite ou com café e laranja, por exemplo - ou no cremoso chocolate quente.

E, por falar em chocolate quente... Pensando na bebida especial para o friozinho do meio do ano, quem adquirir o jornal CORREIO poderá levar também um copo em estilo 'bucks' e um e-book com dez receitas de chocolate quente.

Os leitores poderão escolher entre três variações de cores do copo: preto, marrom e bege. Cada uma das opções vem com uma frase personalizada especialmente para a data. "Copinho cheio de aconchego"; "Contém felicidade instantânea"; e "Uma porção de abraço quentinho", são as inscrições que fazem alusão ao amor pelo doce.