ANO NOVO

Veja como escolher a atração para o Festival Virada Salvador 2026

A prefeitura lançou uma pesquisa online que permite à população sugerir novas atrações

O festival, que aconteceu na Arena “O Canto da Cidade”, contou com cinco dias de celebração, mais de 50 atrações e movimentou a economia local em um dos períodos mais intensos para o turismo soteropolitano. “Esse é o nosso segundo maior momento turístico do ano, um projeto que impacta diversos setores econômicos. Queremos tornar o festival ainda mais desejado, ouvindo e atendendo aos desejos dos cidadãos e visitantes”, explicou Isaac Edington, presidente da Saltur.

O Festival Virada Salvador é um dos maiores eventos do calendário cultural da cidade, consolidando Salvador como destino de referência para o Réveillon no Brasil. Além de atrair turistas de diversas partes do país, a festa promove um impacto significativo no comércio, no setor hoteleiro e na geração de empregos temporários.