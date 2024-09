SAÚDE

Veja como montar um prato perfeito na hora do almoço

Carboidratos, fibras, proteínas e outros nutrientes são indispensáveis para a saúde

Gil Santos

Publicado em 4 de setembro de 2024 às 06:30

O almoço deve ser um momento sagrado, porque é uma das principais refeições do dia, e nutricionistas afirmam que a matemática é simples: uma boa alimentação + atividade física + boas noites de sono = melhor qualidade de vida. Mas você sabe como montar um prato saudável no hora do almoço?

A nutricionista e professora do curso de Medicina da Universidade Salvador (Unifacs), Mirela Carvalho, explica que tudo começa com a escolha dos produtos nas prateleiras do mercado ou dos alimentos no restaurante. A preferência deve ser para o que é natural, porque são mais saudáveis, e é preciso garantir os nutrientes básicos para uma alimentação completa e balanceada.

Coloque no prato carboidratos, como legumes, verduras e raízes porque dão energia; fibras, como as saladas, porque evitam picos de açúcar; proteínas, como ovos, frango, peixe e outras carnes porque dão força e reparam tecidos; lipídios, como óleo de oliva e a gordura dos próprios alimentos; cereais, como arroz e macarrão; e leguminosas como feijão, grão-de-bico, lentilha e soja.

"Esse é o ideal para compor uma refeição variada. Assim a gente consegue suprir as necessidades de carboidrato, de lipídio, de proteína, vitaminas e minerais. A dica é ter um prato colorido, mas não é prato de jujuba, estamos falando de alimentos de verdade", brinca a professora.

Outra dica é preferir salada crua e dosar a quantidade de arroz e feijão, porque cereais e leguminosas devem servir apenas como acompanhamento. A nutricionista Carolina Dias, fundadora da CD Clinique, explicou que cansaço e sono excessivos após o almoço são sinais de alerta.

"Alimentação saudável é uma alimentação leve. Quando a gente faz um prato de almoço, por exemplo, rico em carboidratos simples, como muita massa, a gente fica com sono. Esse é um sinal de que a gente está sobrecarregando o nosso sistema digestivo. Então, inchaço, problemas digestivos e sono são sinais de que estamos nos alimentando mal", explica.