Veja funcionamento da Travessia Salvador-Mar Grande no último dia do ano

Veja os horários e tarifas para hoje

Fernanda Varela

Publicado em 31 de dezembro de 2024 às 10:20

Travessia Salvador-Mar Grande Crédito: Divulgação

Quem deixou para programar o Réveillon para a última hora precisa ficar atento ao funcionamento da Travessia Salvador-Mar Grande no último dia do ano.

Nesta terça (31), são 10 embarcações em operação, além de duas em reserva. As saídas estão acontecendo a cada 15 minutos, e o sistema funcionará até às 19h30 no trajeto Salvador-Mar Grande e até às 18h no percurso contrário.

A viagem dura cerca de 40 minutos e as condições de navegação são consideradas boas. O mar na Baía de Todos-os-Santos está calmo, com ventos fracos, e em Vera Cruz e Itaparica a manhã é de sol forte, com previsão de até 29°C durante o dia.

Tarifas:

Mar Grande-Salvador: R$ 8,60 (segunda a sábado); R$ 11,60 (domingos e feriados)

Salvador-Mar Grande: R$ 10,50 (segunda a sábado); R$ 13,50 (domingos e feriados)

Travessia Salvador-Morro de São Paulo

Para quem prefere curtir a virada do ano em Morro, também é preciso ficar atento. A procura pelos catamarãs entre Salvador e Morro de São Paulo está grande. Hoje, há três horários disponíveis para os passageiros em cada sentido. A previsão é que todos os catamarãs saiam com lotação completa. As saídas de Salvador acontecem às 9h, 10h30 e 14h30. Já do Terminal de Morro de São Paulo, os horários de partida são às 11h30, 14h e 15h.

As passagens custam R$ 151,81 para Salvador-Morro de São Paulo e R$ 138,71 para o trajeto inverso. O pagamento pode ser feito via cartão de crédito ou débito.

