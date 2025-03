DE OLHO NO CALENDÁRIO

Veja lista com os próximos feriados, com direito a 'feriadão' em abril

Confira as datas

Após um ano de 2024 com poucos feriados prolongados, 2025 trará mais alívio aos trabalhadores, com a maioria das folgas caindo em dias úteis. Agora que o Carnaval passou, com seus muitos feriados "não-oficiais" e dias de ponto facultativo, muita gente já está de olho quer O primeiro feriado após o Carnaval será no dia 18 de abril, quando se celebra a Sexta-feira Santa. Juntando com Tiradentes, abril terá um "feriadão" de respeito.>