Veja o que se sabe sobre caso do corpo encontrado em isopor na Barra

O homem suspeito de envolvimento na morte do corpo encontrado em um isopor no Porto da Barra no domingo (30) foi preso nesta segunda-feira (31), em Salvador.



A investigação, no entanto, ainda está em curso, sob a responsabilidade da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico).



Veja o que se sabe sobre o caso:

Quem é o homem morto?

A vítima foi identificada como Uziel Silva da Hora, de 39 anos. Ele tinha passagens por por furto, roubo e receptação, e era morador do Calabar.

Uziel foi flagrado andando de bicicleta no bairro antes do crime acontecer por câmeras de segurança, de acordo com a titular da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), a delegada Zaira Pimentel.

Onde Uziel foi morto?

"Apuramos que a vítima, moradora do Calabar, foi morta dentro de uma residência na Barra e o corpo foi colocado na lixeira, no Porto”, diz a titular da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), delegada Zaira Pimentel.

O corpo foi descartado entre o Forte de Santa Maria e o Farol da Barra, na calçada de pedestres, perto de um quiosque de água de coco, com sinais de violência e marcas de disparos de arma de fogo.

O fato do homicídio ter acontecido em uma local diferente do descarte do corpo é apontado como uma forma de dificultar a elucidação do caso, segundo a delegada. "O crime é dinâmico. E, sobretudo, o homicídio é um crime complexo. Matam em um lugar e descartam em outro, justamente para que fique mais difícil a elucidação".

Quando ele foi morto?

A delegada acredita que foi cometido na madrugada, enquanto o descarte foi feito por volta das 4h do domingo. "A pessoa não ia descartar esse corpo às 5h", disse a delegada, salientando que, nesse horário, já existe um fluxo considerável de pessoas no local.

Qual é a motivação do crime?

De acordo com moradores, todo episódio de violência registrado no bairro acontece por uma disputa por pontos de drogas espalhados em um dos cartões postais com mais movimentação de Salvador.

Uma moradora, que prefere não revelar seu nome e vive em frente ao Porto da Barra, conta que a movimentação de traficantes é constante. "Como a área é turística e a segurança é frágil, eles sempre estão por aqui vendendo droga. Tanto para quem é daqui como para os turistas. O Porto é muito movimentado, então é um ponto que rende e, por isso, ficam brigando para ver quem domina a área", relata ela.

O que diz a Polícia sobre a motivação?

Apesar de pessoas em situação de rua do bairro garantirem que o caso se trata de um resultado de mais uma disputa entre facções, a delegada Zaira Pimentel ainda não confirma a relação do homicídio com o conflito entre grupos criminosos. "Ainda está muito cedo para falarmos se foi tráfico ou não", disse ao CORREIO.

De acordo com a delegada, já foram realizadas as oitivas dos familiares e a análise da vida pregressa da vítima — verificação se o homem tinha algum envolvimento com drogas e passagens pela polícia.

Embora a confirmação da motivação do crime não seja uma realidade ainda, a responsável pela investigação afirmou que 89% dos casos de homicídios em Salvador têm relação, direta ou indireta, com o tráfico de drogas. "Não tenho como pontuar se esse caso possui relação com o tráfico, porque a investigação ainda está muito 'verde". Questionada sobre as facções que disputam território na região do Porto da Barra, a delegada preferiu não citar denominações, para que esses grupos não sejam "prestigiados".

Quem é o homem preso?