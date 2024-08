CULTURA

Veja onde estão os espaços de afroturismo para visitar em Salvador

Cidade está sediando evento internacional sobre as relações Brasil e África

Salvador está sediando a 6ª Conferência da Diáspora Africana nas Américas, um evento realizado pela União Africana e das Américas e pelo Governo do Togo. A abertura foi nesta quinta-feira (29) e segue até sábado (31). O objetivo é discutir a proximidade entre a Bahia, e o restante do Brasil, e os 32 países africanos. Salvador foi escolhida pela forte relação com a Cultura Afro. Veja abaixo locais que guardam parte dessa memória na capital baiana.