SAÚDE

Veja onde fazer pré-natal e teste do pezinho pelo SUS em Salvador

Serviço gratuito é oferecido para as gestantes

Da Redação

Publicado em 7 de agosto de 2024 às 16:34

Pré-natal e teste do pezinho são oferecidos pelo SUS em Salvador Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

Gestantes que moram em Salvador podem fazer o pré-natal de forma gratuita em 160 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da capital. Além disso, o serviço público de saúde também oferece o teste do pezinho para recém-nascidos.

Os dois serviços atuam na prevenção e detecção precoce de doenças nos primeiros meses de vida ou gestação, e são ofertados por enfermeiros, médicos generalistas e ou profissionais obstetras.

A subcoordenadora da Estratégia de Saúde da Família, Bárbara Santana, explica que, ao procurar uma UBS, a gestante passa a ter acompanhamento de toda a gestação de forma segura. No primeiro semestre deste ano, a SMS acolheu mais de 52 mil mulheres nos postos de saúde para o pré-natal.

“Na primeira consulta são realizados os testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), bem como feitas pesquisas de anemia, diabetes e outras doenças ou alterações. Em casos de ISTs positivas, por exemplo, a gestante é vinculada a uma unidade de referência para acompanhamento especializado. O procedimento de ultrassonografia obstétrica também é oferecido pela rede, com agendamento feito na própria unidade. Ou seja, prestamos toda assistência para o desenvolvimento saudável do bebê e redução de riscos para as mamães”, disse.

Outro importante exame para o bebê recém-nascido é o teste do pezinho. No primeiro semestre deste ano, cerca de 10 mil exames foram realizados nas Unidades Básicas de Saúde.

Mãe Salvador

O Programa Mãe Salvador incentiva a realização do pré-natal através da oferta de benefícios para gestante, dentre eles disponibilizar o transporte público e gratuito para que ela possa se deslocar para as consultas de pré-natal e realização de exames. Este ano, o programa contemplou 7.744 gestantes.

“A consulta de pré-natal deve ter início, preferencialmente, até a 12ª semana de gestação, e seguir em intervalos preestabelecidos (semanalmente a partir da 36ª semana). Vale ressaltar que não existe alta do pré-natal. A continuidade do atendimento deve acontecer até o parto e, posteriormente, se estender com a consulta puerperal”, explica Bárbara Santana.

Lista das unidades:

- Distrito Sanitário Boca do Rio: UBS César Araújo, USF Curralinho, USF Pituaçu, USF Imbuí, USF Parque de Pituaçu e USF Zulmira Barros.

- Distrito Sanitário São Caetano: USF Luís Braga, USF Boa Vista de São Caetano, USF Antonio Lazzarotto, USF Fiais, USF Alto do Cabrito, USF Boa Vista do Lobato, USF Capelinha de São Caetano, USF Recanto da Lagoa, UBS Frei Benjamim, UBS Marechal Rondon, UBS 18° Centro de Saúde, USF Alto do Peru, USF Bom Juá, USF Pirajá, USF San Martins 2, USF Jaqueira do Carneiro, USF Recanto da Lagoa 2 e USF Lagoa da Paixão.

- Distrito Sanitário Barra/Rio Vermelho: UBS Santa Cruz, UBS Eduardo Araújo, USF Menino Joel, USF Sabino Silva, UBS Engenho Velho da Federação, UBS Vila Matos, USF Lealdina Barros, USF Calabar, USF Alto das Pombas, USF Garcia, UBS Clementino Fraga e USF Federação.

- Distrito Sanitário Cabula/Beiru: UBS Arenoso, UBS Engomadeira, UBS Mata Escura, CSU Pernambués, UBS Eunísio Coelho Teixeira, UBS Edson Teixeira, UBS Rodrigo Argolo, UBS Santo Inácio, USF Arraial do Retiro, USF Calabetão, USF Resgate, USF Barreiras, USF Saramandaia, USF Cabula VI, USF Mata Escura, USF Nova Sussuarana, USF São Gonçalo, USF Arenoso, USF Pernambuezinho, USF Doron, USF Raimundo Agripino e USF Sussuarana I.

- Distrito Sanitário Itapagipe: UBS Ministro Alkimin, UBS Virgílio de Carvalho, USF Joanes Leste, USF São José de Baixo e USF Joanes Centro Oeste.

- Distrito Sanitário Brotas: UBS Major Cosme de Farias, USF Santa Luzia, USF Vale do Matatu, UBS Mário Andrea, UBS Manoel Vitorino, USF Candeal e Equipe Consultório na Rua.

- Distrito Sanitário Centro Histórico: UBS Ramiro de Azevedo, UBS Pelourinho, UBS Santo Antônio, UBS Barbalho, USF Terreiro de Jesus, USF Dona Iraci Isabel da Silva (Gamboa), Equipe Consultório na Rua – Girassóis e Equipe Consultório na Rua – Capitães de Areia.

- Distrito Sanitário Subúrbio Ferroviário: UBS Bariri, UBS Paripe, USF Vila Fraternidade, UBS Sérgio Arouca, USF Cocisa, USF Ilha Amarela, USF Paramana, USF Alto de Coutos, UBS Periperi, USF Colinas, USF Ilha de Maré, USF Bate Coração, USF Fazenda Coutos II, USF Fazenda Coutos III, USF Fazenda Coutos I, USF Teotônio Vilela II, USF Alto de Coutos II, USF Tubarão, USF Constituinte, USF Bom Jesus, UBS São João do Cabrito, USF Alto da Terezinha, USF Rio Sena, USF São Tomé de Paripe, USF Plataforma, USF Itacaranha, USF Beira Mangue, USF Congo, USF Alto do Cruzeiro, USF Vista Alegre.

- Distrito Sanitário Cajazeiras: UBS Nelson Piauhy Dourado, USF Cajazeiras V, USF Cajazeiras IV, USF Cajazeiras X, USF Cajazeiras XI, USF Yolanda Pires, USF Palestina, USF Jaguaripe, USF Fazenda Grande III, USF Jardim das Mangabeiras e USF Boca da Mata.

- Distrito Sanitário Itapuã: UBS Orlando Imbassahy, UBS José Mariane, UBS São Cristóvão, USF Alto do Coqueirinho, USF Aristides Maltez, USF Ceasa, USF Coração de Maria, USF Itapuã, USF Jardim Campo Verde, USF Jardim das Margaridas, USF KM 17, USF Mussurunga, USF Nova Esperança, USF Parque São Cristóvão, USF Eduardo Mamede, USF São Cristóvão e USF Vila Verde.

- Distrito Sanitário Liberdade: USF San Martin I, USF San Martin III, USF IAPI, USF Santa Mônica, UBS 16º Centro e Multicentro Liberdade.