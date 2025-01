SAÚDE

Veja quais remédios são distribuídos gratuitamente através do programa Farmácia Popular

Medicamentos são utilizados no tratamento de doenças como colesterol alto, parkinson, glaucoma e rinite

Para obter os medicamentos, o paciente deve comparecer a um estabelecimento credenciado, identificado pela logomarca do programa, e apresentar documento oficial com foto e número do CPF ou documento de identidade em que conste o número do CPF. Também é necessário apresentar a receita médica dentro do prazo de validade, tanto do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto de serviços particulares.