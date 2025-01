SAÚDE

Como conseguir de graça medicamentos para diabetes, hipertensão e outras doenças

Programa do Governo Federal está presente em 364 cidades baianas

Maysa Polcri

Publicado em 14 de janeiro de 2025 às 05:30

Farmácia popular Crédito: Paula Fróes/CORREIO

O Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB) oferece remédios de graça e com desconto para brasileiros independente de requisitos de renda. Ele funciona através da parcerias com farmácias e drogarias da rede privada. Atualmente, 364 cidades da Bahia possuem redes credenciadas ao sistema.

Desde julho do ano passado, o Ministério da Saúde passou a oferecer 95% dos medicamentos indicados para tratamento de colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite de forma gratuita. O programa também oferece insumos, como absorventes e fraldas.

Antes, somente medicamentos indicados para pessoas com diabetes, hipertensão, asma, osteoporose e anticoncepcionais eram gratuitos. Ao todo, são ofertados 41 fármacos para o tratamento de 11 doenças.

Como ter acesso

Obter os medicamentos é simples. O paciente deve comparecer a um estabelecimento credenciado, identificado pela logomarca do programa, e apresentar documento oficial com foto e número do CPF ou documento de identidade em que conste o número do CPF.

Também é necessário apresentar a receita médica dentro do prazo de validade. São válidas receitas do Sistema Único de Saúde (SUS) e de serviços particulares. Moradores das 53 cidades baianas que não têm unidades credenciadas à Farmácia Popular podem se cadastrar em municípios vizinhos.

Beneficiários do programa Bolsa Família têm direito de retirar gratuitamente todos os medicamentos disponíveis no rol do Farmácia Popular. O vínculo com o programa ocorre de forma automática pelo sistema, não sendo necessário cadastro prévio.

Para a retirada de fraldas geriátricas, o paciente deve ter idade igual ou superior a 60 anos ou ser uma pessoa com deficiência para retirada do item. É preciso apresentar prescrição, laudo ou atestado médico que indique a necessidade do insumo.

Pacientes acamados ou impossibilitados de comparecer à Farmácia Popular, os medicamentos devem ser retirados por um representante legal ou procurador.