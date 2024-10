SALVADOR

Veja quais são as praias que estão impróprias para banho neste final de semana

Seja ao lado dos amigos e da família, em um programa a dois ou até mesmo sozinho, um dia de praia em Salvador é sempre uma boa ideia. Apesar da previsão de tempo nublado neste final de semana, as chances de chuva só chegam a 20% no sábado (5), de modo que quem quiser se programar para colocar o pé na areia só tem que ficar atento a qual praia escolher. Isso porque, 19 locais estão impróprios para banho, conforme o Boletim de Balneabilidade divulgado pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) nesta sexta-feira (4).