Veja quais são os 16 eventos esportivos de grande porte que vão movimentar Salvador até 2025

Calendário foi divulgado pela Prefeitura de Salvador nesta quarta-feira (19)

Larissa Almeida

Publicado em 19 de junho de 2024 às 22:18

Prefeitura de Salvador divulgou calendário esportivo anual nesta segunda-feira (19) Crédito: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO

Anualmente, eventos como a Maratona Salvador, Corrida Sagrada e Travessia Salvador-Itaparica movimentam Salvador em celebração ao esporte. No entanto, mais modalidades têm pedido passagem e agora terão mais espaço na agenda municipal. Divulgado na tarde desta quarta-feira (19) pela Prefeitura, o calendário esportivo anual já tem 16 eventos esportivos de grande porte garantidos entre 1º de julho de 2024 e 6 de abril de 2025. As opções incluem competições de ciclismo, canoagem, pedal, atletismo e natação. Confira abaixo:

Ultramaratona da Independência – 1° de julho de 2024

Seja na Categoria Solo ou em Equipes (Duplas, Quartetos ou Sextetos), os atletas deverão aliar resistência e estratégia para correr a maior distância possível ao longo das 12 horas de prova. A Ultramaratona segue para a sua terceira edição em 2024. Ela é realizada pela Prefeitura de Salvador em homenagem à Independência do Brasil na Bahia.

Tri On Camp – 12 a 14 de julho

Uma experiência exclusiva que faz o atleta melhorar o desempenho no Triathlon. Aprenda com os melhores em uma imersão completa desde a teoria até a prática. Abordando corrida, natação e ciclismo numa experiência única. Palestras, sessões práticas e orientações técnicas para atingir o melhor da biodinâmica, técnicas de natação em águas abertas e estratégias de corrida e ciclismo A programação conta com as práticas em circuitos no mar, corrida e ciclismo com objetivo de fazer os alunos aplicarem na prática o aprendizado.

Regata Aratu-Maragojipe 55 anos – 23 e 24 de agosto de 2024

Rally Náutico Salvador-Recife 2024 – 11 de setembro de 2024

Maratona Salvador – 22 de setembro de 2024

A 6° edição da Maratona Salvador está preparada para receber 8 mil atletas vindos de mais de 300 cidades do Brasil. Com provas de 5 km, 10 km, 21 km (meia-maratona) e 42 km (maratona), os atletas contarão com uma mega estrutura de prova, além de uma área de lazer com muita música. A Maratona Salvador é certificada pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAT) e está inserida no calendário nacional de corrida de rua do país, ou seja, ela também agrega em pontuação para atletas de alta performance.

47ª Regata da Primavera – 12 de outubro de 2024

Desafio dos Faróis – 19 de outubro de 2024

Novo evento dentro do calendário oficial da cidade, a competição promete atrair participantes de diversas regiões do Brasil e da América do Sul. Espera-se a inscrição de 400 atletas e um total de 1 mil pessoas, incluindo amigos e familiares dos competidores, que estarão presentes para prestigiar essa grande festa esportiva. A prova contará com cinco modalidades desafiadoras: canoa havaiana, surfski, paddleboard, caiaque oceânico e stand up paddle. Os atletas irão competir em uma das mais belas praias do Brasil, a orla de Salvador, que oferece uma combinação única de segurança e beleza, graças à sua geografia privilegiada. Com a largada da prova na icônica Praia de Itapuã, os competidores percorrerão um trajeto deslumbrante até a chegada na Praia do Porto da Barra.

Intermed Bahia – 7 a 12 de outubro

Um dos maiores eventos poliesportivos, artísticos e festivos de atléticas do Norte e Nordeste deve contar com 1,8 mil atletas de medicina da Bahia para as competições, que englobam futsal, handebol, vôlei, basquete, xadrez, tênis de mesa, cheerleading, pôker, jiu-jitsu e natação. São, ao todo, 25 faculdades e 13 modalidades. Nas arenas a expectativa é de um público de 4.500 pessoas por dia.

Tri On Salvador – 1° de dezembro

O evento vai reunir, nesta 2° edição, cerca de 500 atletas de todo o Brasil. No último ano, a competição aconteceu com largada do Distrito Naval, no Comércio, e percurso na Baía de Todos os Santos, contando com três provas distintas: Super Sprint – 250 m a 500 m nadando, 6,5 km a 13 km no ciclismo e 1,5 km a 2 km de corrida; Sprint - 750 m nadando, 20 km no ciclismo e 5 km de corrida; e Standard – 1,5 km nadando, 40 km no ciclismo e 10 km de corrida. Para esse ano a organização do Tri On está fechando os últimos detalhes sobre a prova.

Travessia Itaparica-Salvador – 21 a 22 de dezembro

A Travessia Itaparica-Salvador é a prova oficial do campeonato baiano de águas abertas e integra o calendário esportivo da Prefeitura de Salvador, sendo um dos mais importantes desafios do país. Acontece em dezembro após onze etapas seletivas do concorrido campeonato baiano, onde apenas 200, dos quase mil atletas, estarão aptos a participar. Com largada na Praia de Gameleira em Itaparica e chegada no Porto da Barra, os atletas irão percorrer 12 km entre a ilha e o continente num desafio que, literalmente, para o tráfego de embarcações na segunda maior baía do mundo.

Copa Bahia Internacional de Águas Abertas – Praia de Inema – 5 a 8 de dezembro

A Competição é uma promoção da CBDA - Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos - em conjunto com a FBDA - Federação Baiana de Desportos Aquáticos - e vai reunir os maiores nomes do esporte do Brasil e convidados de mais de 10 países. Com provas de 2,5km, 5km, 7,5km e 10km nos dias 5 a 8 de dezembro, a expectativa é ter mais de 1 mil atletas competindo. Na ocasião, serão disputadas também as finais do campeonato brasileiro, além da prova por seleções nacionais.

Corrida Sagrada – 16 de janeiro de 2025

O evento acontece dentro de uma das maiores festas religiosas do Brasil: a Lavagem do Bonfim. Com largada na Igreja da Conceição da Praia e chegada na Colina do Bonfim, em uma distância única de 6,8 Km.

Triathlon Copa Nordeste – 23 de março de 2015

A capital baiana ganha mais um evento de peso para ampliar o seu Calendário de Turismo Esportivo. A Copa Nordeste de Triathlon terá início no mês de maio, mas será realizada também nas cidades de Olinda, Maceió, João Pessoa e Aracaju. A competição, realizada pela Esporte Mundo e conta com parceria da Prefeitura, através da Empresa Salvador Turismo (Saltur), surge com o objetivo de testar a resistência dos atletas e criar um Ranking Regional, destacando os melhores triatletas do Nordeste. A iniciativa busca fortalecer a modalidade na região, proporcionando uma plataforma para os atletas elevarem seu desempenho e visibilidade.

Salvador10Milhas – 30 de março de 2025

O evento acontece há seis anos. São duas largadas simultâneas, de 10 milhas (16,2 km), saindo do Rio Vermelho, e outra largada com saída da Cidade Baixa, da Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, com percurso de 5 milhas (8,1 km). A expectativa é que a próxima edição do Salvador 10 Milhas conte com cerca de 3 mil atletas.

OceanMan – 29 e 30 de março de 2025

Destinada a nadadores amadores, a Ocean foi criada na Espanha e carrega atletas vindos de 16 diferentes países, e aqui terá como palco a Baía de Todos os Santos. Salvador é a única cidade brasileira a receber a competição. Assim, se junta às cidades de Lima (Peru), Phuket (Tailândia), Dubai (Emirados Árabes), Ayia Napa (Chipre), Galápagos (Equador), Baía de Soma (Egito), Yucután (México), Ibiza (Espanha), Palermo (Itália), Madeira (Portugal), San Andrés (Colômbia) e Rendang (Malásia).

Triton World Series – 6 de abril de 2025

É uma competição internacional de triatlo. Em maio, foi realizada a primeira etapa em Lisboa do Triton 1. Salvador vai receber a primeira etapa do Triton 1 no Brasil. O evento será realizado na orla e terá três modalidades separadas, com natação, ciclismo e corrida.