Baiana faz acarajé cor de rosa em Salvador e causa polêmica

Em meio ao mundo cor de rosa que está tomando conta das redes sociais, das ruas pelo mundo e, até em Salvador, uma baiana de acarajé resolveu inovar com o bolinho mais famoso da Bahia.



A vendedora Adriana Ferreira dos Santos, de 45 anos, mostrou que a fama do filme da Barbie chegou no subúrbio da capital baiana, fazendo um acarajé rosa. "Desafio aceito. Me desafiaram a fazer uma acarajé pink! Você comeria ?", escreveu a baiana nas redes sociais.