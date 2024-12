CHAPADA DIAMANTINA

Vereador do PCdoB é morto a tiros em Iraquara; polícia investiga autoria e motivação

Testemunhas relatam que o vereador foi alvejado por disparos efetuados por dois indivíduos em uma motocicleta

De acordo com testemunhas, o vereador foi alvejado por disparos efetuados por dois indivíduos em uma motocicleta. A 1ª Delegacia Territorial de Seabra investiga o caso e realiza diligências para identificar os responsáveis e a motivação do crime. Câmeras de videomonitoramento podem auxiliar nas investigações, segundo a Polícia Civil.

Autoridades locais e o partido de Samuel de Farofa se manifestaram nas redes sociais, lamentando o ocorrido. O prefeito de Iraquara, Nino Coutinho (PSD), se solidarizou com os familiares e amigos do vereador e cobrou uma resolução para o caso.

Samuel era filiado ao Partido Comunista do Brasil (PCdo B). Ele tinha uma década de militância na sigla. Em nota, o partido lamentou o assassinato e destacou a trajetória do político.“Samuel, jovem e comprometido com as causas populares, havia concluído recentemente seu primeiro mandato como vereador. [...] Sua partida precoce deixa uma lacuna imensurável no coração de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo e trabalhar ao seu lado”, diz a nota.