Vereador pede que MP e TCE acompanhem nova licitação do VLT



O vereador Claudio Tinoco (União Brasil) vai protocolar um ofício no Ministério Público da Bahia (MP-BA) e no Tribunal de Contas do Estado (TCE) para solicitar acompanhamento da licitação do VLT do Subúrbio. Na semana passada, o governo do estado rompeu o contrato com a Skyrail, concessionária responsável pela implantação do modal.



Com a possibilidade de uma nova licitação ser lançada em um curto espaço de tempo, o vereador vai pedir que o processo seja acompanhado de perto pelos órgãos. "Hoje dou entrada em um ofício com o Ministério Público e ao TCE, noticiando o que estou colhendo a partir de declarações pela imprensa do governador e outras notícias, desde o anúncio do distrato, à perspectiva de uma nova licitação em um prazo curto, em 20 dias", pontuou o vereador.