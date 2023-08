Em audiência pública realizada na Câmara Municipal de Salvador nesta quinta-feira (3), mais de 100 pessoas assinaram uma carta aberta dirigida ao governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, pedindo pelo cancelamento do contrato do Monotrilho (VLT) do Subúrbio e por uma discussão de nova alternativa para modal de transporte.

A audiência ocorre após o adiamento pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) do julgamento de um processo que aponta ao menos 14 irregularidades no contrato entre o governo e a Metrogreen Skyrail Concessionária Bahia S.A. para a construção do Monotrilho (VLT) do Subúrbio. No julgamento, iniciado no último dia 25, o procurador do estado afirmou que há grandes chances de cancelamento do contrato.