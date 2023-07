Impasse do VLT deve ser resolvido nesta semana

O impasse que envolve o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) no Subúrbio deve ser resolvido ainda nesta semana, segundo a secretária estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedur), Jusmari Oliveira. Uma reunião entre governo e as empresas que venceram a licitação para construir o modal está marcada.



"Estamos numa discussão muito séria com a empresa que venceu a licitação do VLT, que teve as suas complicações devido à pandemia e vamos ter um desfecho até essa semana", garantiu a secretária, durante o lançamento do edital de licitação para as obras de duplicação da Via Barradão, nesta segunda-feira (24).