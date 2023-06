Sem prazo para obras da ponte Salvador-Itaparica e VLT do Subúrbio

Apesar do recente anúncio do decreto para desapropriação de área em Vera Cruz, publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (13), o governo da Bahia não tem ideia de quando iniciará as obras da ponte Salvador-Itaparica. Os impasses sobre obras de mobilidade também deixam em aberto o projeto do VLT do Subúrbio. Ambos os empreendimentos serão executados por empresas chinesas.



A declaração de inexistência de prazo para as duas obras foi dada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) durante entrevista, na manhã desta quarta-feira (14). Sobre a ponte em específico, o petista citou problemas com prazos cartoriais e ressaltou a “ajuda” do governo chinês para destravar os processos.