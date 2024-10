MOBILIDADE

Via construída pela prefeitura em Vila Laura foi a mais votada do bairro

Moradores solicitaram essa intervenção no programa Ouvindo Nosso Bairro

Gil Santos

Publicado em 8 de outubro de 2024 às 18:00

Via era um reivindicação antiga da comunidade Crédito: Betto Jr./ Secom

A construção da via que liga a Vila Laura à Rótula do Abacaxi, entregue pela prefeitura nesta terça-feira (8), foi a mais votada da região no programa Ouvindo Nosso Bairro. Através do programa, os cidadãos escolhem as obras que consideram prioritárias para suas regiões. No total, a Rua Deputado Cristóvão Ferreira recebeu 1,6 mil votos, sendo a quarta mais votada de toda Salvador.

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) fez a entrega oficial da via e contou que a obra foi complexa, porque foi preciso desapropriar o terreno, cobrir parte do canal, fazer serviços de terraplanagem, micro e macrodrenagem e urbanizar o entorno. Cerca de 60 mudas de árvores foram plantadas e o local recebeu iluminação em LED.

"Foi a obra mais votada dessa região. Estamos executando a terceira prioridade de cada bairro. Essa obra era a primeira dessa região, mas, como era uma intervenção complexa, tivemos que aguardar um pouco mais. Os moradores terão menos tempo de deslocamento e mais qualidade de vida", afirmou Bruno Reis.

Na primeira etapa do programa, a população listou quais intervenções eram necessárias nos 170 bairros de Salvador. Foram 21 mil sugestões apresentadas. A Prefeitura fez a triagem, levando em consideração a viabilidade dos pedidos, e devolveu a lista para o sistema. Em seguida, os soteropolitanos elegeram as cinco prioridades de cada prefeitura-bairro. As obras foram incluídas no Plano PluriAnual (PPA), apresentado à Câmara Municipal.

Entre as intervenções mais solicitadas individualmente se destacaram as praças, com mais de 3 mil indicações da população, seguidas de 2 mil sugestões de recapeamento asfáltico e 1.475 obras de drenagem. Os bairros que tiveram o maior número de pedidos foram São Marcos (1.370), Paripe (1.264) e Vila Laura (1.170).