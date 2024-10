MOBILIDADE

Via que liga Vila Laura e Rótula do Abacaxi é inaugurada em Salvador

Obra foi um pedido dos moradores e já pode ser usada

Gil Santos

Publicado em 8 de outubro de 2024 às 12:52

Nova via deputado Cristóvão Ferreira Crédito: Betto Jr./ Secom

Moradores dos bairros de Vila Laura e de Luís Anselmo, em Salvador, se reuniram na manhã desta terça-feira (8) para acompanhar a inauguração da nova rua Deputado Cristóvão Ferreira que liga os bairros a região da Rótula do Abacaxi e da Avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô). São 580 metros de extensão, a via tem mão-dupla, com uma faixa em cada sentido, e as obras incluíram drenagem, terraplanagem e iluminação. O investimento foi de R$ 7,2 milhões.

A nova via liga as ruas Armando Tavares, na Vila Laura, e Luís Negreiro, em Santa Tereza, nas proximidades da Rótula do Abacaxi. O prefeito Bruno Reis (União Brasil) cortou a fita para a inauguração oficial da pista e fez o percurso à pé, cercado por apoiadores. Ele contou que, desde 2021, cerca de 38 km de novas vias foram inauguradas em Salvador e que a obra entregue nesta terça-feira era uma reivindicação antiga dos moradores.

“Nos últimos anos, a gente investiu muito na abertura de novas vias nos bairros. São obras que melhoram a vida das pessoas, porque fazem com que elas percam menos tempo se deslocando. Essa obra era uma demanda histórica da região e não era fácil de fazer, indenizamos os proprietários do terreno para a desapropriação, cobrimos parte do canal e urbanizamos o entorno”, disse o prefeito.

Bruno Reis e vice-prefeita Ana Paula Matos durante entrega Crédito: Betto Jr./ Secom

Bruno Reis citou outras intervenções que estão sendo realizadas na região, como a construção de uma alça do viaduto para quem sai da Avenida Barros Reis em direção a Avenida Bonocô, e o mergulhão com viaduto para quem sai da Rua Silveira Martins para chegar ao Acesso Norte. Moradores contaram que antes da obra da prefeitura, o local onde foi construída a Rua Deputado Cristóvão Ferreira era um canal com vegetação. Um morador comentou em anonimato.

"Era uma região muito complicada. Não tinha como passar carro, era um canal com muito mato, e a pé era arriscado por conta da violência. O tráfico usava a região. A gente tinha que dar uma volta absurda para conseguir chegar na Rótula do Abacaxi, agora, ficou muito melhor", disse.

O local recebeu pavimentação, passeios, iluminação em LED, sistema de drenagem, contenção em gabião e revestimento do canal. Foram plantadas 60 mudas de árvores na região. Moradores cobraram a construção também de um parquinho para as crianças e de uma área de lazer para adultos. O prefeito se comprometeu a atender os pedidos. A obra foi executada pela Superintendência de Obras Públicas (Sucop), ligada à Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra).

Pista tem faixa nos dois sentidos Crédito: Betto Jr./ Secom

Impactos

O secretário da Seinfra, Francisco Torreão, explicou que a obra foi a mais votada pelos moradores através do programa Ouvindo Nosso Bairro e que durou cerca de um ano. Ele afirmou que a construção dos viadutos citados pelo prefeito vão ajudar a destravar o trânsito na região.

"É uma obra completa. Além de mais mobilidade, ela oferece mais segurança para pedestres e motoristas que vivem nesse entorno, por conta da iluminação e da movimentação. É mais qualidade de vida para os moradores da Vila Laura que, agora, conseguem chegar e sair com mais agilidade", afirmou.