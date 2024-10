TEMPO

Via que liga Vila Laura a Rótula do Abacaxi reduz trajeto em 15 minutos

Motoristas já podem usar a nova pista, nos dois sentidos

Gil Santos

Publicado em 8 de outubro de 2024 às 16:28

Rua Deputado Cristóvão Ferreira Crédito: Betto Jr./ Secom

Com a inauguração da Rua Deputado Cristóvão Ferreira, na manhã desta terça-feira (8), os moradores de Vila Laura, Luiz Anselmo e região vão economizar cerca de 15 minutos para chegar à Rótula do Abacaxi. A estimativa feita pela Prefeitura foi confirmada pelos moradores. O prefeito Bruno Reis (União Brasil) fez a entrega da nova via e comentou sobre os impactos na região.

"Antes, as pessoas precisavam ir até o início da Baixa de Quintas para voltar e subir para a Vila Laura. Agora, elas podem acessar diretamente a região da Rótula do Abacaxi. É uma economia de tempo através de uma via que oferece mais conforto e mais segurança para motoristas e pedestres", afirmou o prefeito.

A via liga o Conjunto Laura Catarino, através da Rua Armando Tavares, na Vila Laura, à Rua Luís Negreiro, em Santa Tereza (atrás do Assaí). Antes, os motoristas precisavam se deslocar por Luís Anselmo e ruas do bairro para chegar até a Rótula do Abacaxi ou a Avenida Bonocô. O trajeto antigo tem cerca de 5 km, mas agora, com o acesso direto, a distância ficou reduzida, são 580 metros.

O titular da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), Décio Martins, explicou que a nova via terá impacto direto na fluidez do trânsito na região e citou outras intervenções de mobilidade realizadas na cidade.

"Apenas este ano, nós entregamos as ligações da BR-324/ Mata Escura, Avenida Gal Costa/ Pau da Lima, todos os elevados do BRT e desafogamos o trânsito da Avenida Juracy Magalhães. Essa região em que estamos agora é um local em crescimento imobiliário, então, a nova via traz mais conforto", disse.

Moradores acompanharam a inauguração da via. A promotora de vendas Isabel Silva, 42 anos, contou que será uma das pessoas a usar a nova pista. "Trabalho no shopping e todos os dias meu marido dava uma volta para me deixar no serviço. Agora, vai ficar mais fácil. Se duvidar vou até acordar um pouco mais tarde", brincou.