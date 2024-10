CRIME

Vice-presidente do PT no DF é preso por pedofilia

Uma das vítimas tem apenas 13 anos

Da Redação

Publicado em 24 de outubro de 2024 às 22:07

Wilmar Lacerda Crédito: Alessandro Dantas/PT no Senado

Vice-presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) no Distrito Federal, Wilmar Lacerda foi preso preventivamente nesta quinta-feira (24) sob suspeita de pedofilia. A Polícia Civil do estado investiga o petista sobre contratações de meninas para programas sexuais. As informações são do Correio Braziliense.

De acordo com relatos de autoridades envolvidas na apuração, policiais civis encontraram no telefone de um empresário, que possuía mandados de busca e apreensão, mensagens trocadas com o petista sobre os crimes.