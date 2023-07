Sogro de cigana morta na Bahia aparece em vídeo antigo armado e bêbado

Um vídeo em que Júnior Alves, sogro da cigana Hyara Flor Santos Alves, de 14 anos, aparece bêbado e ostentando uma arma foi entregue a Polícia Civil. Os parentes da adolescente afirmam que ela foi morta por vingança após Júnior descobrir que sua esposa vivia uma relação extraconjugal com o tio da vítima.



O caso aconteceu em Guaratinga, no Sul da Bahia. O vídeo foi divulgado pelo jornal O Globo.



A reportagem afirma que a família entregou as imagens com o objetivo de endossar a imagem de que Júnior é uma pessoa perigosa e agressiva. Nas imagens, ele ergue uma pistola preta, que depois é mantida em seu colo.