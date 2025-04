VIOLÊNCIA

Vídeo: entregadores são flagrados agredindo suspeitos de roubo na Barra

Episódio aconteceu no Morro do Cristo, na Barra

Dois suspeitos de praticar furto foram agredidos por um grupo de entregadores no bairro da Barra, em Salvador, na noite de quinta-feira (3). Nas imagens gravadas pelos próprios agressores, é possível ver que o grupo, de cerca de 12 pessoas, agride os suspeitos e fazem ameaças. O episódio de violência ocorreu no Morro do Cristo, na orla.

