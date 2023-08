Vídeo mostra momento em que irmão de influenciadora foi perseguido e morto em Salvador

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que Gabriel Hamed Ferreira Rodrigues, de 19 anos, foi seguido e baleado no bairro do Uruguai, no mês passado, em Salvador. Gabriel, que era irmão da influencer Lalai Magarão, morreu no local.



O crime aconteceu na noite de 16 de julho, na porta da casa da irmã de Gabriel.