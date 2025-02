VIOLÊNCIA

Vídeo: veja o momento em que PM é baleado durante assalto na Boca do Rio

O tenente Uilian Silva Cosme foi atingido madrugada desta segunda-feira (10)

Um vídeo mostra o momento em que Uilian Silva Cosme, tenente da Polícia Militar da Bahia, é baleado durante uma tentativa de assalto, no bairro da Boca do Rio, em Salvador. O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira (10). A vítima foi atingida no tórax e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Marback. >