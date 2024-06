Vila Verde: escola volta a funcionar após mais de 20 dias fechada pelo clima de insegurança

Depois de 25 dias sem funcionar, a Escola Municipal Laura Sales de Almeida, no bairro de Vila Verde, voltou a ter aula na manhã desta segunda-feira (10). Cerca de 200 alunos estavam sem estudar em razão dos confrontos entre o Comando Vermelho (CV) e o Bonde do Maluco (BDM), ocasionando um clima de terror no bairro.