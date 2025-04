33 HORAS DE FUNCIONAMENTO

Viradão: Mercado do Peixe tem horários especiais a partir do dia 14

De segunda (14) a quarta (16), local fica aberto das 4h às 19; entre quinta (17) e sexta (18), serviço é ininterrupto

De olho nas compras de pescados para a Semana Santa, o Mercado do Peixe vai ampliar o horário de funcionamento na próxima semana. Entre segunda-feira (14) e quarta-feira (16), o espaço vai funcionar das 4h até as 19h. >

Já das 4h de quinta-feira (17) até às 13h de Sexta-feira da Paixão (18), de maneira ininterrupta, acontece o Viradão de 33 horas do mercado. A iniciativa criada pela Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), visa permitir que os consumidores tenham mais tempo para fazer as compras para a Páscoa.>

“Sabemos que a procura por pescados e mariscos aumenta muito nesta época. Colocamos nosso time no mercado, para que a população possa realizar suas compras com conforto, num espaço limpo, organizado, iluminado e que tradicionalmente tem os preços mais acessíveis”, destaca Decio Martins, Secretário de Ordem Pública.>

Além disso, 350 aventais serão distribuídos para os permissionários, que irão trabalhar de forma organizada e padronizada. A Semop também realizou serviços de manutenção e limpeza, com pintura e reforço de iluminação, em parceria com a Secretaria de Manutenção (Seman) e Diretoria de Iluminação (Dsip). Equipes da Limpurb fazem a lavagem do equipamento todos os dias.>