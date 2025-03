SELEÇÃO

Americanas tem vagas temporárias para a Páscoa em 69 cidades baianas

Inscrições podem ser feitas até dia 28 deste mês

A Americanas está com 6,5 mil vagas de trabalho temporário abertas em todo o país para as mais de 1,6 mil lojas físicas da empresa. Na Bahia, as vagas são para 69 municípios (confira a lista de cidades baianas com vagas abaixo). >