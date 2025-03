VEJA

Salvador tem mais de 170 vagas de emprego nesta quarta-feira (12) com salários de até R$ 5,5 mil

Oportunidades são oferecidas pelo Simm e Sine Bahia

Para ter acesso a alguma das vagas disponíveis no SineBahia, é preciso apresentar carteira de trabalho física ou digital, RG, CPF, comprovantes de residência e escolaridade, além de eventuais certificados de cursos, na unidade de serviço do município. >

Os candidatos deverão acessar o site para agendar o atendimento no Simm. Em caso de deficiência visual, é possível entrar em contato através do (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. O atendimento é realizado de forma híbrida. Confira todas as vagas do Simm aqui.

>