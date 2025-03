OPORTUNIDADE

Instituto da atriz Suzana Pires abre 300 vagas para curso gratuito voltado a mulheres de Salvador

Candidatas também poderão concorrer a oportunidades de emprego no Grupo Casas Bahia

Osmar Marrom Martins

Publicado em 11 de março de 2025 às 14:06

Suzana Pires Crédito: Sérgio Baía Divulgação

A Fundação Casas Bahia (FCB) e o Instituto Dona de Si (IDDS) da atriz Suzana Pires, acabam de anunciar a renovação da parceria para a realização da Jornada Dona de Si em 2025. Seguindo com o compromisso de qualificar mulheres empreendedoras, este ano o projeto foi ampliado em 1.500 vagas para mulheres que residem em comunidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador e Brasília. Outra grande novidade é que as candidatas também poderão concorrer a oportunidades de emprego no Grupo Casas Bahia. >

Com inscrições lançadas oficialmente em 8 de março, o curso será realizado em formato híbrido e contemplará 300 vagas no Rio de Janeiro, 300 vagas em Porto Alegre, 400 vagas em São Paulo, 300 vagas na Bahia, e 200 vagas no Distrito Federal. >

As inscrições para a Jornada Dona de Si podem ser realizadas até o dia 28 de março, exclusivamente online através do site: https://www.casasbahia.com.br/fundacao/jornada-dona-de-si.aspx. A lista das selecionadas será divulgada no dia 04 de abril. >

Além de ampliar o número de vagas, consolidando o compromisso das organizações em promover a qualificação e empoderamento de mulheres em diferentes regiões do Brasil, este ano o projeto permitirá que as oriundas do Instituto Dona de Si se inscrevam no banco de talentos do Grupo Casas Bahia, para participar do processo seletivo de vagas em setores como vendas, logística e administrativo. >

A formação oferece oportunidades de formação e desenvolvimento para mulheres, com aulas sobre Gestão de Negócios e Organização Financeira, Comunicação e Marketing, Investimento e Tributação.