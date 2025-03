OPORTUNIDADE

Cidade baiana abre credenciamento para profissionais da saúde com salários de até 5,7 mil; veja vagas

Secretaria Municipal de Saúde de Alagoinhas (Sesau) vai disponibilizar cerca de 226 vagas

Elaine Sanoli

Publicado em 11 de março de 2025 às 21:26

Alagoinhas Crédito: Divulgação

A prefeitura de Alagoinhas, no nordeste baiano, abriu credenciamento para contratação de profissionais para a área da saúde no município. As candidaturas já podiam ser realizadas a partir desta terça-feira (11) e vão até o dia 11 de maio. Os salários podem chegar a até R$ 5,7 mil. >

Os interessados poderão encaminhar os documentos necessários ao credenciamento via email: [email protected]. De acordo com edital publicado pela prefeitura, os profissionais devem ser alocados em unidades da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), sendo elas: >

Unidades de Saúde da Família e Unidades Básicas de Saúde no âmbito da Atenção Primária;



Unidade Móvel de Atenção Primária;



Centros de Especialidades Odontológicas;



Centro de Referência de Saúde do Trabalhador (Cerest);



Serviço de Atendimento Especial e Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA);



Centro de Apoio Psicossocial (Caps III);



Policlínica Municipal;



Laboratório Municipal;



Unidade de Reintegração Funcional;



Centro de Cirurgias Eletivas;



No Serviço de Atenção Domiciliar – EMAD e EMAP;



No Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

>

Veja as vagas e salários

Atenção Básica

Enfermeiro(a): 20 vagas - 40h semanais | R$ 4.704,77

Técnico de Enfermagem: 30 vagas - 40h semanais | R$ 2.307,63

Unidade Móvel - Enfermeiro(a): 3 vagas - 30h semanais | R$ 3.316,51

Cirurgião Dentista (Saúde Bucal): 15 vagas - 40h semanais | R$ 4.626,87

Auxiliar de Saúde Bucal: 20 vagas - 40h semanais | R$ 2.207,14 >

Centros de Especialidades Odontológicas

Cirurgião Dentista Bucomaxilofacial: 2 vagas - 30h semanais | R$ 5.231,64

Cirurgião Dentista Periodontista: 1 vaga - 30h semanais | R$ 5.268,53

Cirurgião Dentista Endodontista: 2 vagas - 30h semanais | R$ 5.231,64

Cirurgião Dentista Estomatologista: 1 vaga - 30h semanais | R$ 5.702,79

Cirurgião Dentista para Pacientes com Necessidades Especiais (PNE): 1 vaga - 30h semanais | R$ 5.268,53 >

Vigilância em Saúde (VISAU)

Enfermeiro(a): 1 vaga - 40h semanais | R$ 4.704,77

Enfermeiro(a): 3 vagas - 30h semanais | R$ 3.316,51

Enfermeiro Sanitarista: 2 vagas - 40h semanais | R$ 4.740,68

Farmacêutico(a)/ Bioquímico(a): 1 vaga - 40h semanais | R$ 3.785,23

Engenheiro de Alimentos: 1 vaga - 40h semanais | R$ 5.430,52

Engenheiro de Segurança do Trabalho: 1 vaga - 40h semanais | R$ 3.354,76

Técnico em Segurança do Trabalho: 1 vaga - 40h semanais | R$ 3.483,74

Técnico em Meio Ambiente: 2 vagas - 30h semanais | R$ 1.620,65

Técnico de Enfermagem: 1 vaga - 30h semanais | R$ 1.695,84

Nutricionista: 1 vaga - 30h semanais | R$ 2.886,21

Psicólogo(a): 1 vaga - 30h semanais | R$ 3.083,90 >

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS III)

Psicólogo(a): 4 vagas - 30h semanais | R$ 3.083,90

Nutricionista: 1 vaga - 30h semanais | R$ 2.886,21

Educador Físico: 1 vaga - 30h semanais | R$ 2.302,25

Terapeuta Ocupacional: 1 vaga - 30h semanais | R$ 3.665,09

Enfermeiro(a) CAPS: 1 vaga - 36h semanais | R$ 3.777,13 >

Policlínica Municipal

Enfermeiro(a): 1 vaga | 40h semanais - R$ 4.704,77

Técnico em Radiologia: 4 vagas - 24h semanais | R$ 3.103,08

Técnico de Enfermagem: 3 vagas - 40h semanais | R$ 2.307,63

Fonoaudiólogo(a): 2 vagas - 30h semanais | R$ 3.437,83

Nutricionista: 2 vagas - 30h semanais | R$ 2.886,21

Fisioterapeuta para Pacientes com Necessidades Especiais (PNE): 2 vagas - 30h semanais | R$ 3.536,32 >

Centro de Cirurgias Eletivas

Técnico de Enfermagem: 26 vagas | 36h semanais | R$ 1.709,00

Técnico em Radiologia: 5 vagas | 24h semanais | R$ 3.103,08

Enfermeiro(a): 12 vagas | 36h semanais | R$ 3.777,13

Farmacêutico(a): 1 vaga | 30h semanais | R$ 3.078,64

Assistente Social: 1 vaga | 30h semanais | R$ 3.078,78

Instrumentador Cirúrgico: 2 vagas | 36h semanais | R$ 1.709,00

Nutricionista: 2 vagas | 30h semanais | R$ 2.886,21 >

Laboratório Municipal

Biomédico(a): 4 vagas - 30h semanais | R$ 4.327,47

Técnico(a) em Análises Clínicas: 6 vagas - 40h semanais | R$ 1.713,50 >

Unidade de Reintegração Funcional (URF)

Fisioterapeuta: 6 vagas - 30h semanais | R$ 3.536,46

Fisioterapeuta Infantil para Estimulação Precoce: 2 vagas - 30h semanais | R$ 3.536,46 >

Equipes Multiprofissionais na APS - eMulti

Fisioterapeuta: 4 vagas - 30h semanais | R$ 3.536,46

Nutricionista: 4 vagas - 30h semanais | R$ 2.886,21

Psicólogo(a): 4 vagas - 30h semanais | R$ 3.083,90 >

Serviço de Atenção Domiciliar – EMAD e EMAP

Enfermeiro(a): 1 vaga - 40h semanais | R$ 4.704,77

Técnico(a) de Enfermagem: 2 vagas - 40h semanais | R$ 2.307,63

Nutricionista : 1 vaga - 30h semanais | R$ 2.886,21

Fonoaudiólogo(a): 1 vaga - 30h semanais | R$ 3.437,83

Fisioterapeuta: 1 vaga - 30h semanais | R$ 3.536,46

Psicólogo(a): 2 vagas - 30h semanais | R$ 3.083,90 >

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)

Técnico(a) de Enfermagem: 3 vagas - 36h semanais | R$ 1.976,33

Enfermeiro(a) Coordenador Núcleo Educação Permanente: 1 vaga - 30h semanais | R$ 3.316,51

Enfermeiro(a) Socorrista: 3 vagas - 36h semanais | R$ 3.943,18 >

O prazo de vigência será pelo período de até 12 meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, a critério de ambas as partes, até o limite da permissibilidade conferida, na forma do artigo 107 da Lei Federal n° 14.133 de 2021 (10 anos). >