RECÔNCAVO BAIANO

Audiência pública para discutir danos da contaminação por chumbo em Santo Amaro abre inscrições

Problema se arrasta na cidade baiana há mais de três décadas

Larissa Almeida

Publicado em 11 de março de 2025 às 20:18

Santo Amaro é palco do maior crime ambiental por metais pesados do país Crédito: Arisson Marinho/Arquivo CORREIO

Uma audiência pública para discutir a contaminação por chumbo e cádmio no município de Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, foi marcada para o dia 19 de maio. O foco da iniciativa é debater os impactos ambientais, materiais, morais, físicos e psicológicos resultantes da poluição. O problema se arrasta na cidade há mais de três décadas. >

A audiência foi marcada pela juíza Emília Gordim, titular da Vara Cível da Comarca de Santo Amaro, e vai acontecer no Salão do Júri do Fórum Odilon Santos, às 9h30. A ideia é que quem marcar presença possa participar ativamente e contribuir para a definição das ações necessárias para diminuir os dados da contaminação. >

O evento é aberto a toda a população e pretende ouvir a contribuição de especialistas, autoridades, organizações e cidadãos interessados em analisar o problema e buscar soluções. Os interessados em apresentar informações, dados ou manifestações durante a audiência deverão se inscrever até o dia 12 de maio, às 23h59, enviando um e-mail para [email protected]. >

O e-mail deve conter os seguintes dados: nome completo, RG, CPF, entidade/órgão de participação e um breve texto (de até 30 palavras) explicando o envolvimento com o tema. As inscrições estão sujeitas à análise da magistrada, que avaliará a pertinência e a legitimidade das manifestações. >

Problema antigo

Já faz 32 anos que a Companhia Brasileira de Chumbo (Cobrac) foi desativada na cidade de Santo Amaro, mas os efeitos causados pelas quase 500 mil toneladas de escória de chumbo e cádmio permanecem adoecendo os moradores. No ano passado, uma reportagem do CORREIO mostrou que a população ainda sofre com os efeitos da contaminação e que as indenizações recebidas não são suficientes para pagar sequer os enterros. >

O drama vivido pelos santamarenses foi reavivado quando uma obra de infraestrutura para escoamento de água das chuvas abriu diversas crateras nas ruas do Centro e trouxe à tona parte da escória utilizada por gestões anteriores para calçamento das vias, o que na época contaminou todo o solo da cidade. A prática, que teve início nos anos 1980, é considerada por especialistas o maior crime ambiental com metais pesados no país, uma vez que expôs e colocou em risco a saúde de cerca de 60 mil pessoas. >

Um relatório expedido em julho de 2019, a pedido do CORREIO, detectou a presença de 16.700 mg/kg de chumbo, o que supera em 5.566% o Valor Orientador de Qualidade do Solo, que é de 300 mg/kg. Isso foi mostrada em uma série de reportagens investigativas do jornal. >

Ainda naquele ano, uma decisão judicial determinou que competia à fábrica, que hoje se chama Plumbum e atua no Paraná, o pagamento de 10% do faturamento bruto da empresa ao tratamento das vítimas – que, à época, eram estimadas em 3 mil pessoas – em um centro de saúde. Conforme mostrou o CORREIO, isso nunca aconteceu. >

