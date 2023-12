Visita à casa do Papai Noel é prorrogada até esta sexta (29)

Devido ao alto número de pessoas que, mesmo após o Natal, visitam a casa do Papai Noel em Salvador, a Diretoria de Serviços de Iluminação Pública (Dsip), prorrogou o prazo para soteropolitanos e turistas conhecerem o bom velhinho.



Com a extensão do período, crianças e adultos, poderão tirar fotos e conhecer a estrutura montada no Centro Histórico, até sexta-feira (29), das 17h às 22h.



Localizada no foyer da Faculdade de Medicina, no Terreiro de Jesus, a Casa do Papai do Circuito Natalino do Centro Histórico já recebeu mais de 300 mil visitantes desde o dia 6 de dezembro. A decoração natalina segue disponível para visitação até o dia 6 de janeiro.