BROTAS

Moradores tentaram fazer massagem cardíaca em menina que morreu após queda de prédio

Vizinha diz que a avó e a mãe, que está grávida, não suportaram ver a cena e passaram mal

V Vitor Rocha

Publicado em 18 de agosto de 2024 às 05:56

Vizinhas tentaram fazer massagem cardíaca em menina que morreu após queda de prédio Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Duas moradoras realizaram massagem cardíaca na menina Saori Dantas Santiago Sales após a criança cair do sétimo andar do edifício Fabiana, na última sexta-feira (16). As vizinhas prestavam socorro enquanto aguardavam a chegada da equipe de socorro. A garota, de apenas três anos, foi enterrada neste sábado (17), no cemitério Campo Santo, na Federação.

De acordo com uma moradora do prédio que optou por não se identificar, Saori caiu da janela do quarto por volta das 17h30. Ela afirma que, ao chegar ao local, encontrou cerca de 15 vizinhos prestando socorro à criança, incluindo duas moradoras que realizavam massagem cardíaca na criança.

Segundo ela, a avó e a mãe, que está grávida, não suportaram ver a cena e subiram para o apartamento após passarem mal. Ela diz que a criança não morava no prédio e estava lá em visita à avó.

Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram cerca de 10 minutos depois para prestar os primeiros socorros à criança, enquanto o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) se deslocava para o local. Ela diz que uma unidade de suporte avançado chegou 10 minutos depois da primeira ambulância de atendimento básico, mas a criança já havia morrido.

Duas semanas antes da queda de Saori, o prédio havia solicitado aos moradores que retirassem as telas de segurança para a realização de uma reforma na fachada do edifício. Não há confirmação de que a família da menina retirou a tela do quarto da criança por causa disso, porém, havia ganchos utilizados para fixar as telas nas janelas.

Sepultamento

Na sala três, situada à esquerda da capela da Nossa Senhora da Piedade, que marca a entrada do cemitério, os convidados se reuniram para a cerimônia, agendada para as 15h.