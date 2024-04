MUTIRÃO

Voluntários recolhem mais de 140 quilos de lixo do Porto da Barra neste domingo (14)

Ação conscientiza a população a não poluir a praia e o oceano

Maysa Polcri

Publicado em 14 de abril de 2024 às 14:39

Ação foi realizada no Porto da Barra, no domingo (14) Crédito: Marina Silva/CORREIO

O movimento de mergulhadores que entram e saem do mar do Porto da Barra foi diferente na manhã deste domingo (14). Das águas da Baía de Todos-os-Santos, eles não traziam peixes e nem observavam os animais marinhos. O motivo do mergulho foi outro: um mutirão de limpeza para recolher lixo da praia. A cada avanço no relógio, voluntários acumulavam mais resíduos na orla da praia. Ao final, 145 quilos de lixo foram recolhidos, sendo quase 50 quilos de dentro do mar.

A ação é conduzida pelo Instituto Fundo Limpo, em parceria com a Sprite, Blue Keepers - iniciativa da Organização das Nações Unidades (ONU) - e com apoio da Secretaria Cidade Sustentável de Salvador. Mais de 150 voluntários se inscreveram para participar da ação, entre eles, 50 mergulhadores. Quem caminhava ou curtia a praia na manhã de domingo, não conseguia ficar indiferente à ação.

A todo momento pessoas se aproximavam dos resíduos que iam se acumulando fora da praia ou observavam a saída dos mergulhadores do mar. Entre os objetos recolhidos estavam 33 kg de garrafas de vidro, 3 kg de tampas de metal, 2 kg de canudos, além de palitos, pacotes de biscoito, pedaços de plástico, entre outros.

Objetos foram separados e serão encaminhados para uma cooperativa de reciclagem Crédito: Marina Silva/CORREIO

O designer André Rocha, 27, é um dos voluntários que participou da retirada de lixo no mar do Porto da Barra. Para a missão, utilizou pé de pato, máscara de mergulho, luva e uma câmera à prova d'água para registrar a ação. Os resíduos recolhidos no mergulho eram colocados em sacos de cebola. A escolha não é por acaso. Os furos dos sacos permitem a saída de água e mantém apenas o lixo para ser retirado do mar.

“Eu comecei a mergulhar quando conheci a ação e hoje faço parte de um grupo de mergulho. É uma ação muito importante porque impacta as pessoas que estão na praia. Se cada um fizer sua parte, não precisaremos tirar tanto lixo do mar”, diz. Sempre que participa do mutirão, André se surpreende com os objetos inusitados que encontra no oceano.

“Já encontrei pedaços de computador, de televisão, imagens de santos, roupas, e várias outras coisas”, conta. A diretora do Instituto Fundo Limpo Fernanda Fernandes explica que não é apenas o lixo deixado na areia que chega ao mar. Os resíduos que não são devidamente recolhidos na cidade entopem os bueiros e, quando chove, vão parar no oceano.

Dezenas de canudos e palitos de madeira foram recolhidos da praia Crédito: Marina Silva/CORREIO

“O lixo no mar é extremamente danoso para o meio ambiente. Nós já encontramos polvos dentro de latinhas, tartarugas que morreram engasgadas com plástico, entre outras situações. Não dá mais para as pessoas poluírem as praias”, disse Fernanda Fernandes. Entre os voluntários estavam adultos, adolescentes, crianças e famílias.

As amigas Sofia Matos e Andressa Leite, ambas de 17 anos, ficaram sabendo da ação através de uma amiga e participaram pela primeira vez neste domingo (14). “Nós frequentamos a praia no final de semana e sempre está muito cheio e com muito lixo também. Então achamos importante ajudar na limpeza e na conscientização das pessoas”, falou Andressa.

O titular da Secretaria de Sustentabilidade, Resiliência e Bem-Estar e Proteção Animal (Secis) de Salvador, o secretário Ivan Euler, participou da ação. “O Porto da Barra é muito frequentado por baianos e turistas, então, o tempo todo, resíduos são jogados na areia. Essa ação conscientiza a população da importância de deixar a praia limpa. Muitas pessoas deixam o lixo na areia e acham que a prefeitura vai tirar, mas, muitas vezes, a maré enche e leva esse objetos para o fundo do mar”, explicou.