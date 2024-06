MUNDO SUSTENTÁVEL

Ações de sustentabilidade são cada vez mais presentes no mundo corporativo

Empresas engajam colaboradores no cuidado com o meio ambiente



Victor Lahiri

Publicado em 26 de junho de 2024 às 06:00

Entre as empresas baianas não faltam exemplos de sucesso quando o assunto é o engajamento dos colaboradores na agenda ambiental Crédito: Shutterstock

A preocupação com o meio ambiente e a adesão às práticas sustentáveis nos processos de produção de empresas em todo o mundo têm sido importantes cartões de visita para as marcas que buscam aumentar sua participação no jogo dos negócios. A influência das políticas de sustentabilidade, porém, não se restringem apenas ao produto que as empresas ofertam ao mercado, já que a construção de uma cultura sustentável tem sido integrada às rotinas corporativas, engajando colaboradores e pautando cada vez mais as decisões de líderes.

Entre as empresas baianas não faltam exemplos de sucesso quando o assunto é o engajamento dos colaboradores na agenda ambiental. No Terminal de Containers de Salvador (Tecon), iniciativas como a troca de resíduos doméstico por prêmios e descontos através da parceria com o programa SOMA Vantagens, que incentiva a prática da coleta seletiva para destinação adequada de descartes, além de ações como projeto Praia Limpa, têm motivado colaboradores e familiares a cuidar do meio ambiente.

Segundo o gerente de Segurança, Meio Ambiente e Saúde da Wilson Sons, Mikhail Novais, o estímulo a esse tipo de ação é fundamental para alinhar os colaboradores às diretrizes de sustentabilidade da empresa. “A agenda sustentável é uma pauta fundamental da Wilson Sons, principalmente por nossa atividade ter uma relação direta com o meio ambiente aqui na Baía de Todos os Santos”, explica.

“A cultura de sustentabilidade que desenvolvemos é muito genuína. Vemos o orgulho dos nossos colaboradores ao participar das ações que propomos e como isso não fica restrito ao ambiente corporativo, contagia também as famílias. Tenho certeza de que colheremos bons frutos no futuro”, completa.

Indústria

A Tronox, empresa líder mundial na produção de pigmento de Dióxido de Titânio (TiO2), busca envolver o seu quadro funcional em ações sustentáveis desde o primeiro dia de trabalho. Sazonalmente, a empresa promove palestras, treinamentos e inclusão do tema nas reuniões dos líderes com as equipes de produção e administrativas.

De acordo com o líder de Meio Ambiente da Tronox no Brasil, Gabriel Medina, as questões de sustentabilidade são parte fundamental da cultura organizacional da empresa. “Temos um Centro de Capacitação Técnica que promove contínuos aprimoramentos de pessoal. Na semana em que comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente, tivemos uma programação intensa para colaboradores e comunidade do entorno de Camaçari, com palestras e ações de conscientização”, diz.

Já a Unipar, empresa destaque na produção de cloro e soda e a segunda em PVC, também tem integrado as ações sustentáveis à rotina diária das suas equipes através da promoção de um ambiente corporativo seguro, saudável, inclusivo e que proporcione o desenvolvimento profissional. Ao longo do ano, a empresa tem realizado capacitações, workshops e tornado iniciativas relacionadas à sustentabilidade parte do dia a dia dos colaboradores.