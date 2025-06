ACIDENTE

Acrobata morre ao cair de piscina com borda infinita de 15 metros

Veronika iniciou sua trajetória no circo aos 12 anos

De acordo com a agência RBC-Ukraine, Veronika estava acompanhada do namorado e de amigos no momento da queda. As autoridades locais não encontraram indícios de crime, tratando-se de um trágico acidente. A notícia chocou a comunidade circense ucraniana, especialmente seu tio, Mykola Kobzov, artista renomado no país, que expressou sua dor nas redes sociais:>