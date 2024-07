ESTADOS UNIDOS

Alegação de que Biden estuda sair da disputa é absolutamente falsa, diz Casa Branca

Em publicação no X (antigo Twitter), Bates rechaçou uma reportagem do jornal The New York Times que cita uma conversa entre Biden e um aliado, no qual o democrata teria reconhecido que pode deixar a disputa. "Essa afirmação é absolutamente falsa. Se o New York Times nos tivesse dado mais de 7 minutos para comentar, teríamos dito isso a eles", escreveu.