Brasileira flagrada durante sexo com detento em Londres já fez orgia em reality show

Ex-agente penitenciária já é conhecida por vídeos no OnlyFans

Acusada de má conduta em cargo público após ser flagrada fazendo sexo com um detento em um presídio de Londres, Linda de Sousa Abreu já esteve em um reality show britânico e participou de uma orgia com 15 pessoas.

A mulher, que tem 30 anos, fez um experimento social com o marido no Channel 4 de Londres, onde explorava se os relacionamentos poderiam prosperar sem a monogamia.

Linda e Nathan, seu marido, estiveram no segundo episódio da segunda temporada, que foi ao ar em 2023. Na mansão, eles foram convidados para a prática do swing, mas estenderam o convite para outras pessoas, totalizando 15 participantes em um quarto com apenas uma cama de casal para a orgia.