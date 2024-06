SAIBA COMO

Alinhamento de planetas e da Lua poderá ser visto neste sábado

A Lua e os planetas Júpiter, Marte e Saturno se alinharão em relação ao ponto de vista terrestre neste sábado, 29. De acordo com a Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa), o fenômeno poderá ser visto tanto do hemisfério norte, quanto do sul durante alguns dias. Mas, no sábado, o alinhamento alcançará seu ponto máximo, tornando-o mais fácil de visualizar.